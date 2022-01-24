HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi 566 Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Öğrencilerin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran evleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. İtfaiye erleri, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.