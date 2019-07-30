Elektrik direklerini evinin inşaatı için çaldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde elektrik firmasına ait 8 adet ahşap direği çalarak evinin inşaatında kullanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Cevizli köyünde meydanda geldi. Köyde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait 8 adet ahşap elektrik direği çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 53 yaşındaki T.A.'nın direklerin 4 tanesini evinin inşaatında kullandığı, 4 tanesinin ise bahçesinde olduğunu tespit etti. Direkler yetkili elektrik dağıtım şirketine teslim edilirken şüpheli ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.A.'ya ayrıca İmar Kanunu'na muhalefet suçundan da işlem yapıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA