Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
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Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı

Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Burdur'un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyü yoluna 2 adet elektrik direği devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından elektrik direkleri kaldırıldıktan sonra kapanan yol trafiğe yeniden açıldı. - BURDUR

Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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