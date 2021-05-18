Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
Burdur'un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Burdur'un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyü yoluna 2 adet elektrik direği devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından elektrik direkleri kaldırıldıktan sonra kapanan yol trafiğe yeniden açıldı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı