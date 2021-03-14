Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

14.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:26

Konya'da Niyazi Navruz yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesinden sonra elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Navruz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde sürücüye ait olduğu düşünülen bir ayakkabı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Ekin Sokak'ta meydana geldi. Niyazi Navruz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kazanın yaşandığı bölgede yaptı. Navruz ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerinde sürücüye ait olduğu sanılan bir ayakkabı ise dikkatlerden kaçmadı.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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