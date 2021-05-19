Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü
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Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü

Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü
Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç (28), vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç (28), vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya'nın Höremen Yaylası'nda, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek için çalışan operatör Hasan Dinç, vinç kolunun elektrik tellerine temasıyla akıma kapıldı. Mesaiyi arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Dinç'in cansız bedeni, Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol

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