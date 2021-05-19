Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü

AKSARAY'da, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç (28), vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç (28), vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya'nın Höremen Yaylası'nda, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek için çalışan operatör Hasan Dinç, vinç kolunun elektrik tellerine temasıyla akıma kapıldı. Mesaiyi arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Dinç'in cansız bedeni, Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol