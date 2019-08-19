19.08.2019 10:59

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik akımına kapılan kurt telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ferüz köy yol ayrımında Mehmet Bayrak'a ait kullanılmayan kümes, ahır ve samanlıkların yanındaki elektrik direği çürüyerek, yağmur ve fırtınadan dolayı gece saatlerinde devrildi. Devrilen elektrik direğindeki tellerde bulunan akıma kapılan kurt ise telef oldu.

Köy sakinlerinden Mustafa Pekyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmur yağması ile gece kuvvetli rüzgar esti ve elektrik direği devrildi. Kurt buralarda dolanıyormuş. Gece elektrikler kesildi, arızanın nerede olduğunu merak ettik. Çevremize baktığımızda direğin devrildiğini gördük. Gelip baktığımızda yerde bir kurdun yattığını gördük." diye konuştu.

Kaynak: AA