Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ta elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Muhammet Emin Selvili öldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 81. Sokak'ta oturan Muhammet Emin Selvili, evlerinin bahçesinde seyyar kabloyu fişe takmak isterken elektrik akımına kapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selvili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA