Electronic Arts, NFT ve blockchain oyunlarını sektörün geleceği olarak görüyor

Wilson, "Oluşturduğumuz oyunlar ve sunduğumuz canlı hizmetler bağlamında, koleksiyon dijital içeriğinin geleceğimizde anlamlı bir rol oynayacağını düşünüyorum." Dedi. "Bu yüzden, bunu söylemek için henüz erken, ancak gerçekten iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum ve bu konuda ileriye dönük olarak daha yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde düşünmemizi beklemeliyiz." Sözlerine yer verdi.

EA, son birkaç yıldır büyüyen NFT ve blockchain alanına henüz resmi olarak adım atmadı. Blockchain oyunları genellikle oyuncuların oyunu oynamak ve benzersiz oyun içi öğeleri toplamak için kripto para birimi aracılığıyla peşin bir maliyet ödemesini gerektirir. Bu öğelerin değeri artabilir ve diğer oyunculara satabilir.

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Electronic Arts'ın son iş ilanı açıklamalarında NFT ve blockchain kelimeleri yer almaktadır. Şirketin rekabetçi oyun markasının üst düzey bir yöneticisi için yapılan bir gönderide şu sözlere yer verildi: EA'nın oyun aboneliklerine, PC vitrinimize ve platformumuza, rekabetçi oyunlarımıza ve fantezi sporları, blockchain ve NFT'ler gibi daha fazlası dahil olmak üzere yeni iş fırsatlarına yaptığı yatırımın hızını belirledik."

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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