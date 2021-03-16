Electronic Arts çalışanlarının FUT kartı sattığı doğrulandı!
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Electronic Arts çalışanlarının FUT kartı sattığı doğrulandı!

16.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:47
Electronic Arts çalışanlarının FUT kartı sattığı doğrulandı!

EA, şirketin içinden gelen bir haberle şok oldu. Her yıl FIFA oyunlarında gördüğümüz parayla oyuncu kartı alma sistemi üzerinden eleştirilere maruz kalan Electronic Arts tarafından şok eden bir haber geldi. Bazı EA çalışanlarının oyun içindeki pahalı FUT kartlarını fahiş fiyatlarla satışa çıkardığı görüldü. Değerli FUT kartlarının yanında çok nadir elde edilen prime kartlarının da 1600-1700 dolardan satıldığı kanıtlandı.

Bazı Twitter kullanıcılarının söz konusu suçu işleyen çalışanlarla yazmışları yayınlanınca sıcağı sıcağına açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamasında olayın doğruluğunu onaylayan EA, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu ve sorumluların tespiti için çalışmalara başlandığını belirterek konu hakkında açık bilgiler elde edildiğinde oyuncuların haberdar edileceğini belirtti.

Yapılan açıklamayla birlikte EA, yasadışı yollarla kart satın alan tüm oyuncuları süresiz banlayacağını, verilen itemlerin FUT ekosisteminden kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca yaşanan olaylardan ötürü destekçilerinden özür diledi. Açıklama sonrasında herhangi bir çalışanın neden böyle değerli bir satış mekanizmasına erişiminin olduğu hakkında tartışmalar alevlendi. Sorun da zaten buradan kaynaklanıyordu. Özellikle profesyonel oyuncuların ve üst seviyedeki online oyuncuların kadrolarını bu şekilde güçlendirmiş olabilme ihtimali üzerinde durulurken, EA'ın en büyük gelir kaynağının böyle bir skandal ile anılması hem oyuncu hem de şirket açısından endişe verici.

Kaynak: Playerbros

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