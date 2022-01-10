Elden Ring'in karakter oluşturma ekranı sızdırıldı

YouTube'a yüklenen 6 dakikalık Elden Ring karakter oluşturma ekranı görüntülerinde karakteri baştan aşağı değiştirebildiğiniz, karakter statünüzü ayarladığınız bir ekran gözükmektedir.

Önümüzdeki ay çıkması planlanan Elden Ring'ten yavaş yavaş bilgiler sızdırılmaya başlandı. ER-SA adlı YouTube kanalına yüklenen videoda Elden Ring karakter oluşturma ekranına göz atmamızı sağlıyor.

Elden Ring'te görünüşünüzü özelleştirmek için birçok ayar bulunmaktadır ve videonun açıklamasında belirtildiği gibi "Artık kolayca iyi görünümlü bir karakter oluşturabilirsiniz". Karakterlerini canavarlaştırarak, tüm ayarları maksimuma çıkararak oluşturabilirsiniz.

Elden Ring hakkında geri kalan bilgileri çıkış tarihine kadar sızdırılmadığı sürece 25 Şubat'ta PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows için piyasaya sürüldüğü zaman kendimiz öğrenebileceğiz.

ELDEN RING KARAKTER OLUŞTURMA EKRANI

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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