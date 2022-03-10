Elden Ring'de rekor kırdı! Oyunu bir saatten kısa sürede bitirdi

Açık dünya oyun olan Elden Ring'de tonlarca gizli konum, NPC görevleri, keşfedilecek ganimetler ve öldürülecek birçok düşman yaratıklar bulunuyor. Elden Ring'i normal bir oyuncunun tamamlaması için 70-100 saat arası sürmektedir. Ancak speedrunner'lar için bu durum böyle değil.

LilAggy adlı Twitch yayıncısı Elden Ring speen run yaptığı bir yayında oyunu tam 59 dakika 38 saniyede bitirdi. Speedrun yapan oyuncular için zamandan tasarruf her şeyden önemlidir. Oyunun her türlü bugını kullanarak oyunu en kısa sürede bitirmeye çalışmaktadırlar. Ancak Elden Ring gibi zor bir oyunda ölmeden hayatta kalarak oyunu bitirmek çok zordur.

Oyunun son bossu "Elden Beast"i de yenerek Elden Ring'i bir saatin altında bitirmeyi başardı. Bir oyunda speedrun yapmanız için oyunu çok iyi biliyor olmanız ve speedrun için birkaç taktik biliyor olmanız gerekmektedir. LilAggy adlı yayıncı da tüm bu bilgilere sahipti ve Elden Beast Bossunu öldürerek Elden Ring'i 59 dakika 38 saniyede bitirmeyi başardı.