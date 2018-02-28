Elçin Sangu'ya Yeni Dizisinde, Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu Eşlik Edecek

ASDADS:

ASDASDS A CEVAP VEREN KİŞİ; BEN BOŞ KALDIKÇA KİTAP OKURUM ARAŞTIRMAMI YAPARIM. SİZİN GİBİ KENDİ HOCA SANANLARIN PEŞİNDEN GİDECEK, HER DEDİKLERİNE DOĞRUDUR DİYECEK KADAR CAHİL BİRİ DEĞİLİM ÇOK ŞÜKÜR. GURUNUN DALGA GEÇTİĞİNİ NERDEN ANLADIN DA BIDI BIDI YAPIYORSUN ÇOK MERAK ETTİM:)