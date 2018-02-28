Elçin Sangu'ya Yeni Dizisinde, Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu Eşlik Edecek
Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun yeni dizisi Yaşayamayanlar'da başrol oynayacağı isimler belli oldu. Sangu'ya Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu eşlik edecek.
Elçin Sangu'nun yeni dizisi "Yaşayamayanlar"da güzel oyuncunun rol arkadaşları belli oldu. Başarılı oyuncunun dizideki rol arkadaşları Birkan Sokullu ve Kerem Bursin olacak.
VAMPİRİ CANLANDIRACAK
Elçin Sangu, dizide en büyük isteği tekrar insana dönüşmek olan "Mia" adında etkileyici bir vampiri, iyi kalpli vampir "Numel"i Birkan Sokullu, "Dmitry" rolünü ise Kerem Bürsin canlandıracak.
YORUMLAR (21)
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benim anlamadığı şey şu; bu tiplerin hemen hemen hepsini yani aynı tipleri bir o dizide bir bu dizide görüyoruz ve dizileri 5-10 bölüm sonra dip yapıp yayından kalkıyo. Yapımcılar demiyo mu yaw seyirci millet bu tiplerin yaptııığı rolün inandıcı olmadığı yüzündeki sahtelikleri parayla oynadıklarını yemediğini senaryo değişip değişip aynı tipleri mileltin karşısına çıkarmanın milleti aptal yerine koyduğunu anlamadık mı sanıyor. Dİzi çıksın 10 bölüm sürmez ben daha başlamadan söyliyim size.Cevap Yaz 4 Yayından KaldırAYŞE GÜLAY YILGÖR: Dizi zaten 10 bölüm olacak6 Yayından Kaldır
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bunuda tarihe baglasalar iyi olur pasanin laneti felan, bu ara furya tarihi diziler biliyosunuz :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Araplardan bu zamana kadar nasıl bir fayda gördün memleket olarak, tarih boyunca iki yüzlü ve nereye çekildilerse oraya yol alan bir millet oldular. Dini araplardan öğrenecek olsa, insan müslümanlıktan soğur.Cevap Yaz 8 3 Yayından KaldırASDADS: ASDASDS A CEVAP VEREN KİŞİ; BEN BOŞ KALDIKÇA KİTAP OKURUM ARAŞTIRMAMI YAPARIM. SİZİN GİBİ KENDİ HOCA SANANLARIN PEŞİNDEN GİDECEK, HER DEDİKLERİNE DOĞRUDUR DİYECEK KADAR CAHİL BİRİ DEĞİLİM ÇOK ŞÜKÜR. GURUNUN DALGA GEÇTİĞİNİ NERDEN ANLADIN DA BIDI BIDI YAPIYORSUN ÇOK MERAK ETTİM:)Tüm 21 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır