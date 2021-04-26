Elçin Sangu'dan kapanma açıklaması

Elçin Sangu, koronavirüs salgınındaki vakarın artması nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararına açıklama yaptı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı uygulanacağı açıklamasının yankıları sürüyor. Elçin Sangu, karardan sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Oyuncu, "Biri bana bu bir şaka desin" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin