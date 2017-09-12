Elbistan Şeker Fabrikası'nda 400 Bin Ton Pancar İşlenecek

Elbistan Şeker Fabrikası'nda pancar alımına başlandı.



Kaymakam Tuncay Akkoyun, fabrikada 33. alım kampanyasının başlamasına ilişkin düzenlenen törende çiftçilere başarı diledi.



Elbistan Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Akkoyun, yakın zamanda sulama kanalları projesinin de hayata geçeceğini, bunun ovayı tarımsal faaliyetler açısından önemli noktalara taşıyacağını söyledi.



Fabrika Müdürü Ahmet Büyük ise yeni sezonda yaklaşık 400 bin ton şeker pancarı işleneceğini belirtti.



Kampanya sonunda 50 bin ton kristal şeker üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Büyük, fabrikanın 1985 yılından bu yana bölge ve Türk ekonomisine katkı sağladığını bildirdi.



55 mahallede 2 bin 174 çiftçinin, 64 bin 600 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirdiğini dile getiren Büyük, şunları kaydetti:



"Elbistan, Afşin, Göksun ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki çiftçilerimizden 400 bin ton şeker pancarı alımı yapılacaktır. Kampanyamız yaklaşık 105 gün devam edecek ve günde 3 bin 900 ton pancar işlemeyi planlıyoruz. 3 yıldır Elbistan ve Afşin bölgesinde şeker pancarında 'polar' düşüklüğü yaşanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda toprakta bor, demir ve çinko minerallerinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerimiz bütün gayreti ile ekim yapmakta ve bu yıl verimin yüksek olmasının yanı sıra 'polar' değerinin 16 ve üzeri olmasını istiyoruz."



Türkiye Şeker İşçileri (Şeker-İş) Elbistan Şubesi Başkanı Mehmet Kılıç da fabrikanın daha verimli şekilde çalışabilmesi için, işçi açığının giderilmesi gerektiğini söyledi.



Konuşmaların ardından fabrikaya ilk şeker pancarını teslim eden çiftçilere, fabrika yönetimi ve Elbistan Ziraat Odası tarafından çeşitli hediyeler verildi.



Kurdele kesiminin ardından çiftçiler, fabrikaya şeker pancarını teslim etmeye başladı.