Elbistan Kaymakamı Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Elbistan Kaymakamı Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:22
Elbistan Kaymakamı Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı, AA'nın

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Kaymakam Demir, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarına oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Demir, "Anadolu Ajansının düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasında oyumuzu kullandık. Fotoğrafları incelerken gerçekten 2020 yılının ne kadar zor geçtiğini, dünyanın ne kadar zor bir yılı atlatmakta olduğunu da görme imkanı bulduk. 2020 yılı gerçekten çok zor geçti. 2021 yılının İnşallah insanlık için daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fotoğraflara bakarak zorlu bir değerlendirmenin sonucunda oyumuzu kullandık hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı ise yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafı yarışmasında çok etkileyici fotoğraflar olduğunu belirten Ormancı, "Etkileyici, hayranlıkla inceledim. Anadolu ajansını bu faaliyetinden dolayı kutluyorum. Örnek bir davranış, insanların fotoğrafa olan ilgisini artıran bir çalışma olmuş. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Elbistan Kaymakamı Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Elbistan Kaymakamı Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Elbistan Kaymakamı Demir ile Cumhuriyet Başsavcısı Ormancı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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