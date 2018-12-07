Elbistan Belediyesinden Eğitime Destek

Elbistan Belediyesi, öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 700 çift bot hediye etti.

Elbistan Belediye Başkanı Vekili Ahmet Tıraş, botların teslim töreninde yaptığı konuşmada, çocukların okul yolunda ayaklarını sıcak tutsun diye onlara bot hediye etmek istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. İhtiyaç sahibi yavrularımızın ayağı üşüdüğünde bizim yüreğimiz sızlar. Onlar üşüdüğünde bizim ciğerimiz üşüyor. Onlar üşümesin diye de 700 çift ayakkabı aldık. Milli Eğitim Müdürümüze takdim ediyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzden 700 ihtiyaç sahibi öğrencimizin bulunduğunu öğrendik. Onları giydireceğiz, İnşallah önümüzdeki haftalarda da kabanlarımız geliyor. Kabanlarımız geldiğinde de öğrencilerimizi giyindirip kış aylarında okul yolunda üşümemeleri için gayret edeceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise Tıraş'a katkılarından dolayı teşekkür etti.