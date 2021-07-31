Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki
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Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki

Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı. Şarkıları ile büyük çıkış yakalayan Arıcı, en sevilen şarkılarını Elbistanlı vatandaşlar için seslendirdi. Konserde kaybolan bir çocuğu sahneye çıkaran güzel şarkıcı, miniğin annesine kavuşmasına vesile oldu. İşte konserin perde arkası...

Sahneye çıkan çocuğun annesini bulunmasıyla konserine devam eden Arıcı, sahneye gelen diğer çocukların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

"ORMANLARIMIZIN YENİDEN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Arıcı'ya teşekkür için çiçek veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkede çıkan yangınlara değinerek, "Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarından dolayı üzgünüz. Konsere çok sayıda katılım gerçekleşti. Katılan halkımızın sayısı kadar fidan bağışlayacağız ve ormanlarımızın yeniden gelişmesine katkıda bulunacağız" diyerek alkış topladı.

Irmak Arıcı, seslendirdiği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

IRMAK ARICI KİMDİR?

Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı."Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.

Single'ları

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki
Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki
Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki
Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki

Kaynak: Snob Magazin

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