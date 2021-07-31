Elbistan'da Irmak Arıcı fırtınası esti! Konserde öyle bir şey oldu ki

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı. Şarkıları ile büyük çıkış yakalayan Arıcı, en sevilen şarkılarını Elbistanlı vatandaşlar için seslendirdi. Konserde kaybolan bir çocuğu sahneye çıkaran güzel şarkıcı, miniğin annesine kavuşmasına vesile oldu. İşte konserin perde arkası...