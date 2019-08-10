Elbeyli'de Suriyelilerin bayram hazırlığı

10.08.2019 18:53

Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan yaklaşık 10 bin Suriyeli, bayram hazırlığı yapıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kilis'teki konteyner kente yerleştirilen Suriyeli aileler, buruk da olsa bir bayramı daha geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.

Çocuklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda bayram temizliği yapan Suriyeliler, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini kamptaki marketlerden temin etti.

Konteyner kentteki camilerinin bakım ve temizliğini de yapan misafirler, gelecek bayramda ülkelerinde olabilmek için dua ediyor.

Konteyner kent yönetimi ise bayram boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Suriyeli Hüseyin Wavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı Suriye'deki gibi karşılamak için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır ülkesinden ve sevdiklerinden uzakta olduğunu anlatan Wavi, "İnsanların burada bize davranışları çok iyi. Suriye'de fabrikam ve işçilerim vardı. Savaş biterse tekrar ülkeme döneceğim ve işimi devam ettireceğim. Türkiye bizden hiçbir şey esirgemedi, bizim için her türlü desteği sağladı ancak insanın ülkesi gibisi yok. İnşallah savaş biter ve önümüzdeki bayramlarda ülkemizde ailemizin yanında oluruz." diye konuştu.

Esma Muhammed de gözyaşlarını tutamayarak bundan sonraki bayramlarda ülkesinde yakınlarıyla bir arada olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA