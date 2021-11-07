Elbet Bir Gün yeni bölüm ne zaman? Elbet Bir Gün 1. bölüm bugün var mı? Elbet Bir Gün 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ELBET BİR GÜN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarılı gazeteci Murat Güven, sunuculuğunu da yaptığı Kayıp Hayatlar programında faili meçhul bir şekilde öldürülen üçü çocuk beş kişinin cinayetini haber yapar ama araştırmaları sırasında aileye mensup iki kız kardeşin kayıp olduğunu öğrenir. Murat Güven, Feride ve Nesime adındaki kız kardeşleri bulmak için harekete geçtiğinde ise onunla beraber yıllardır intikam alma arzusuyla yanıp tutuşan Cemil Bey'in de onların peşine düşeceğinden haber sizdir. Cemil Bey'in Nesime'den olan kızı Mevsim olayların peşine düşer ve Murat Güven'le iş birliği yapmaya karar verir. Bu iş birliği Nesime ve Feride'nin bütün hayatlarının alt üst olmasına sebep olacaktır. Kız kardeşler, Nesime'nin yıllar evvel terk ettiği eski kocası Cemil'den yıllardır kimliklerini gizleyerek saklanmaktadır. Her iki kadın da geçmişi arkalarında bırakıp yepyeni hayatlar kurmuştur. Üstelik birbirlerinden de bi haber dirler. Karakterleri taban tabana zıt olan iki genç kadının hayatlarının bu haber sonrasında kesişmesi ikisini de yalanlar ve sırlarla dolu geri dönülmez bir yola sokar. Birbirlerine yabancı iki kız kardeş, arkalarından gelen geçmişten kaçabilmek için nasıl bir yol izleyeceklerdir?

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