Elbet Bir Gün ne zaman, saat kaçta? Elbet Bir Gün bitti mi, yok mu, neden başlamadı, kaçta başlıyor? 5 Aralık Pazar Elbet Bir Gün geç mi başlayacak?

Elbet Bir Gün, Most Production imzalı, ilk bölümü 7 Kasım 2021'de yayımlanan, yönetmen koltuğuna Gül Oğuz'un oturduğu ve aynı zamanda da proje tasarımını üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı, bölüm hikayesi ve trentmanını ise Funda Alp ve Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elbet Bir Gün ne zaman, saat kaçta? Elbet Bir Gün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 5 Aralık Pazar Elbet Bir Gün geç mi başlayacak? Elbet Bir Gün ne zaman?

ELBET BİR GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elbet Bir Gün her hafta Pazar günü saat 20:30'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

ELBET BİR GÜN YOK MU, GEÇ Mİ BAŞLAYACAK? NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Dizi normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" programı 1.30 saat sürdüğü için dizi de yarım saat geç başlamış olacak. Yani Fox Ana Haber Hafta Sonu programı artık 1 buçuk saat sürecek. Haber programı saat 19:00 'da başlıyordu. Haliyle 20:30 'da bitecektir. Ardından ise hafta sonu yayınlanan diziler ekrana gelecek.

Kısacası Elbet Bir Gün dizisi yarım saat geç başlıyor. Normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Bundan sonra 20:30 'da başlayacaktır.

FOX TV YAYIN AKIŞI (5 ARALIK PAZAR)

19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:30 - Elbet Bir Gün

23:45 - Yasak Elma

ELBET BİR GÜN KONUSU NE?

Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil'in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil'in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime'nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ile Feride'nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir. Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

ELBET BİR GÜN OYUNCU KADROSU

Sinem Ünsal : Feride/Gizem Kılıçlı

Şebnem Bozoklu : Nesime Baykan

Burak Yamantürk : Mehmet Kılıçlı

Muhammet Uzuner : Yavuz Kaplan

Ömer Genç : Cemil Baykan

Zeynep Kaçar : Asuman Kılıçlı

Helin Kandemir : Mevsim Baykan

Kenan Acar : Murat Güven

Ulvi Kahyaoğlu : Serdar Kılıçlı

Yağmur Özbasmacı : Sevilay Egemen

Talha Karcı : Kâmil Baykan

Eylül Lize Kandemir : Janset Ekin

Mustafa Egemen Almacı : Ahmet Dündar

Osman Karakoç : İsmail Dündar

Değer Soysal Alp

Serap Önder

Selen Şenay : Nurcan

Zeynep Özyurt Tarhan : Necla Öğretmen

Ecrin Moğultay : Gizem'in çocukluğu

Kadriye Çetinkaya

Emin Cüneyt Aydınoğlu

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