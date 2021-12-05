Elbet Bir Gün ne zaman, saat kaçta? Elbet Bir Gün bitti mi, yok mu, neden başlamadı, kaçta başlıyor? 5 Aralık Pazar Elbet Bir Gün geç mi başlayacak?
Ekranların sevilen dizisi Elbet Bir Gün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Dizi normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat yayın akışındaki bilgiye göre dizi yarım saat geç başlayacak. Peki, Elbet Bir Gün ne zaman, saat kaçta? Elbet Bir Gün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 5 Aralık Pazar Elbet Bir Gün geç mi başlayacak? İşte ayrıntılar...
Elbet Bir Gün, Most Production imzalı, ilk bölümü 7 Kasım 2021'de yayımlanan, yönetmen koltuğuna Gül Oğuz'un oturduğu ve aynı zamanda da proje tasarımını üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı, bölüm hikayesi ve trentmanını ise Funda Alp ve Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elbet Bir Gün ne zaman, saat kaçta? Elbet Bir Gün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 5 Aralık Pazar Elbet Bir Gün geç mi başlayacak? Elbet Bir Gün ne zaman?
Elbet Bir Gün her hafta Pazar günü saat 20:30'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Dizi normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" programı 1.30 saat sürdüğü için dizi de yarım saat geç başlamış olacak. Yani Fox Ana Haber Hafta Sonu programı artık 1 buçuk saat sürecek. Haber programı saat 19:00 'da başlıyordu. Haliyle 20:30 'da bitecektir. Ardından ise hafta sonu yayınlanan diziler ekrana gelecek.
Kısacası Elbet Bir Gün dizisi yarım saat geç başlıyor. Normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Bundan sonra 20:30 'da başlayacaktır.
- 19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 - Elbet Bir Gün
- 23:45 - Yasak Elma
Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil'in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil'in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime'nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ile Feride'nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir. Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…
Sinem Ünsal : Feride/Gizem Kılıçlı
Şebnem Bozoklu : Nesime Baykan
Burak Yamantürk : Mehmet Kılıçlı
Muhammet Uzuner : Yavuz Kaplan
Ömer Genç : Cemil Baykan
Zeynep Kaçar : Asuman Kılıçlı
Helin Kandemir : Mevsim Baykan
Kenan Acar : Murat Güven
Ulvi Kahyaoğlu : Serdar Kılıçlı
Yağmur Özbasmacı : Sevilay Egemen
Talha Karcı : Kâmil Baykan
Eylül Lize Kandemir : Janset Ekin
Mustafa Egemen Almacı : Ahmet Dündar
Osman Karakoç : İsmail Dündar
Değer Soysal Alp
Serap Önder
Selen Şenay : Nurcan
Zeynep Özyurt Tarhan : Necla Öğretmen
Ecrin Moğultay : Gizem'in çocukluğu
Kadriye Çetinkaya
Emin Cüneyt Aydınoğlu
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