Elazığlı iş adamı, öğrencilere destek için 100 adet tablet bağışladı

İstanbul'da yaşayan Elazığlı iş adamı Ferhat Dağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öğrenciler için başlattığı kampanyaya destek olarak 100 adet tablet bağışladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı "Gönülden Eğitime Değer verin, Bir Gönüle de Siz Girin" kampanyasına destekler devam ediyor. Daha önce çok sayıda destek gelen kampanyaya bir destekte İstanbul'da yaşayan Elazığlı iş adamı ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'dan geldi.24 Ocak depreminde 5 tır yardım gönderen Dağ, bu seferde kampanyaya 100 adet tablet bağışında bulundu.

İş hayatı nedeniyle İstanbul'da olduğunu aktaran ancak memleketi Elazığ için her zaman elini taşın altına koyacağını belirten İş Adamı Dağ, memleket sevdalarının gönüllerinde olduğunu, Allah rızası için desteklerinin de her zaman süreceğini dile getirdi.

Dağ, ayrıca kampanya nedeniyle Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı