Son dakika haber... Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşının ilk dozunu yaptırdı.

Türkiye genelinde aşı çalışmaları devam ederken, Vali Erkaya Yırık da koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Salgının sona ermesi için sırası gelen herkesin aşı olmasının hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Yırık, "Aşıların milletimize sağlık getirmesi ve eski güzel günlerimize dönmemiz temennisiyle vatandaşlarımızın sıhhat bulması ümidiyle sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Şen