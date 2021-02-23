Son dakika haber... Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu
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Son dakika haber... Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu

23.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:54
Son dakika haber... Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu

Son dakika habere göre ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşının ilk dozunu yaptırdı.

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşının ilk dozunu yaptırdı.

Türkiye genelinde aşı çalışmaları devam ederken, Vali Erkaya Yırık da koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Salgının sona ermesi için sırası gelen herkesin aşı olmasının hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Yırık, "Aşıların milletimize sağlık getirmesi ve eski güzel günlerimize dönmemiz temennisiyle vatandaşlarımızın sıhhat bulması ümidiyle sağlıklı günler diliyorum" dedi.

 


Son dakika haber... Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Şen

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