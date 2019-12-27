Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok
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Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor.

27.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:36
Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok

'ın Belediye Başkanı , ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor." dedi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Belediye ekiplerinin köylerde hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

"Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Ciddi bir hasar oluşmadı. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor. İlçe merkezinde de ciddi bir sıkıntı yok. Deprem yaşandığı için vatandaşlar panik halinde. Artçı depremler oluyor." diyen Gündoğan, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
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