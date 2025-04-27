Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ okullar tatil mi 28 Nisan Pazartesi?

Elazığ okullar tatil mi 28 Nisan Pazartesi?
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, saat 21.09'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Elazığ okullar tatil mi 28 Nisan Pazartesi?

Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre altında oluştu. Elazığ okullar tatil mi 28 Nisan Pazartesi?

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre altında oluştu.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Rasathaneye göre merkez üssü Elazığ'ın Baskıl ilçesi olan sarsıntı, yerin 6.9 kilometre altında gerçekleşti.

VALİ HATİPOĞLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZ BİLGİ BULUNMAMAKTADIR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Saha taramalarına başladık. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuz bilgi bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan sarsıntı; Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da okullar tatil olup olmadığına yönelip henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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