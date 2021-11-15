Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı (2) - Haberler
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Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı (2)

2 TUTUKLAMAElazığ merkezli 3 ilde, ATM'lere 'kart kopyalama' aparatı taktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ (DHA) - 2 TUTUKLAMA

Elazığ merkezli 3 ilde, Atm'lere 'kart kopyalama' aparatı taktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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