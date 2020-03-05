Elazığ kırsalında teröristlerin malzemesi bulunan mağara imha edildi
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Elazığ kırsalında teröristlerin malzemesi bulunan mağara imha edildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin malzemesi bulunan mağara patlatılarak imha edildi.

05.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:38
Elazığ kırsalında teröristlerin malzemesi bulunan mağara imha edildi

'ın ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin malzemesi bulunan mağara patlatılarak imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel timler, Arıcak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Alim Yılmaz-23" operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı operasyonda tespit edilen mağarada 1 terörist kıyafeti, 12 tüp, 200 adet pil ile 3 teneke silah koruyucu yağı, çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.


Teröristlerin malzemeleri bulunan mağara patlatılarak imha edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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