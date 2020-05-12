Elazığ'ın Şirince ilçesi muhteşem doğasıyla cezbediyor
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Elazığ'ın Şirince ilçesi muhteşem doğasıyla cezbediyor

Elazığ'ın Şirince ilçesi muhteşem doğasıyla cezbediyor Elazığ'da bulunan doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi baharla birlikte renk cümbüşüne büründü.

Elazığ'ın Şirince ilçesi muhteşem doğasıyla cezbediyor
12.05.2020 20:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:42

Elazığ'ın Şirince ilçesi muhteşem doğasıyla cezbediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Yakın zamanda depremin atlatıldığı ilçenin güzelliği yeşile bürünen rengi muhteşem doğasıyla dikkat çekerken, Korona virüs salgın nedeniyle giriş çıkışların kısıtlanmasından dolayı ziyaretçi ağırlayamıyor.

3 tarafı baraj ve göl sularıyla çevrili Elazığ'da da bahar havası kendini hissettirmeye başladı. Baharla birlikte doğa canlanarak izlemesi keyif veren muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Özellikle 24 Ocak'ta meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ise görsel güzellik sunan bir görüntüye kavuştu. Çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan tektonik Hazar gölünün yanında, Hazar Baba dağının ise altında yer alan Türkiye'nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice'de her mevsim gibi ilkbahar da da farklı güzellikleri ortaya çıktı. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe baharla birlikte ise yeşile bürünerek görsel şölen sunuyor.Zengin florasıyla doğanın canlandığı ilçede Hazar Baba dağının belirli yerlerinde kar olması ise iki mevsimi birden gözler önüne seriyor.

Korona nedeniyle ziyaretçi ağırlanamıyor

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremle dikkat çeken Sivrice ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan vakalar bulunması nedeniyle, Valilik kararıyla giriş çıkışlarda kısıtlama uygulanıyor. Zaruri olmadıkça dışarıdan ziyaretçi alınmayan ilçede ise bir mahalle karantina sürecinde takip ediliyor. Bunun yanı sıra, valilik havaların ısınması nedeniyle bir çok kişinin ailesiyle geldiği Hazar Gölü sahiline inilmemesi için aldığı kısıtlama kararını da devam ettiriyor.

İlkbaharda ayrı bir renk cümbüşüne büründüğünü belirten ilçe sakinlerinden Ayhan Türkmen, " Sivrice'de bahar çok güzeldir, hele ki ilk bahar daha da güzeldir. Sivrice dört mevsimin güzelliklerinin yaşandığı ilçemizdir. Depremden sonra yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz, yine de güzeliz. Hazar Gölü'nün maviliği, Hazar Dağı'nın beyazlığı rengarenk zaten ilkbahar burada bir başka yaşanır. Her taraf cıvıl cıvıl olur" dedi.

"Havasıyla, suyuyla Sivrice dört mevsim güzel"

Sivrice ilçesinin her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Alpay Yabancı ise, " Sivrice ilçemize bahar geldi. Hazar Gölü, Hazar Baba Kayak Merkezi ve Macera Park ile çok güzel oldu. İlkbahar ile birlikte ilçemizde her yer yemyeşil oldu. Havasıyla, suyuyla Sivrice dört mevsim güzel"ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle doğal güzelliklerinden mahrum kaldıklarını aktaran Muhammed Ali Babür ise en kısa zamanda ilçenin güzelliklerini gezmeyi temenni etti.

Babür," İlkbahar geldiğinde Sivrice ayrı bir güzel, kış ayında ayrı bir güzel. Sivrice'nin gölü masmavi. Hazar Baba Kayak Merkezi'ne gittiğimizde ilçedeki manzara tam net bir şekilde gözüküyor. Ama salgın nedeniyle bu sene çok fazla gidemiyoruz. Sivrice ayrı bir güzel salgın biter, bizler de gidip aynı yerleri görürüz" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın Şirince ilçesi muhteşem doğasıyla cezbediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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