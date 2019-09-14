14.09.2019 23:52

Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köfte" festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köftesi" adına düzenlenen festivalde Sanatçı Oğuz Aksaç konser vererek sevenlerini coşturdu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Valilik, Belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle "Geleneksel Salçalı Köfte' festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin ilk gecesinde Sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı Aksaç, bir birinden farklı türkü ve şarkıları seslendirdi. Aksaç'a vatandaşlarda eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi.

2 saatten fazla sahnede kalan Aksaç farklı yorumlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Öteyan festivalin ikinci gününde ünlü sanatçı Manuş Baba'nın sahne alacağı belirtildi.

Kaynak: İHA