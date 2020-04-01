Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da yoğunluk oluşturan Gazi ve Vali Fahribey Caddelerinde polis barikatları konularak önlemler artırıldı.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da yoğunluk oluşturan Gazi ve Vali Fahribey Caddelerinde polis barikatları konularak önlemler artırıldı.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde de alınan tedbirler her gün biraz daha arttırılıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Pandemi Kurulu tarafından birçok tedbir uygulamaya konuldu. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi ve Vali Fahribey Caddesinde yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında cadde giriş ve çıkışlarına polisler tarafından bariyerler kurularak vatandaşların kontrollü geçişleri sağlanmaya başlandı. Öteyandan banka önlerin de ki önlemler de arttırılarak devam etti.Kent gelinde alınan tedbirlerle sokağa çıkmalar azalırken,güvenlik güçlerinin uygulamalarıyla zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkanların evine gitmelerine konusunda çalışma yapılıyor.

Devletin de milletinde ellerinden geleni yaptığını belirten vatandaşlardan Şaban Sarı, "Allah, herkesten razı olsun. Polis bariyer kurarak en güzel şey yapmış. En azından vatandaşların sokağa çıkması ve insan yoğunluğu biraz daha azalır. Araç trafiği de biraz azalırsa daha güzel olur. Elimizden geldiği ve şartların el verdiği kadarıyla tedbirlere uyuyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Nusret Köse ise "Doğru bir şey yapıyorlar. En azından kendimizi ne kadar koruyabilirsek ve vatandaşları da uyarmak bizim görevimizdir. Tabi ki her şeyi devletten beklememek lazım, biraz da kendi çabamız olacak. Tedbirlere uyuyorum ve ilk defa dışarı çıktım. Alışveriş yaptım. Ben, evimden dışarı çıkmıyorum. Eğer ki biz sağlığımızı ve çevremizdeki insanları düşünüyorsak illa ki devlete de destek olmak lazım. Birbirimize destek olmamı lazım ki bu hastalığı el birliğiyle atalım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA