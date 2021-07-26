Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri
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Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri

Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bulunan Hazar Gölünde onlarca martının bir anda ölmesi ve bazılarının da hareketsiz kalması paniğe neden oldu.

Elazığ'da bulunan Hazar Gölünde onlarca martının bir anda ölmesi ve bazılarının da hareketsiz kalması paniğe neden oldu.

Hazar Gölü yakınında bulunan Gezin bölgesinde martı ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Çevrede bulunan halkın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde martıların sebepsiz yere öldükleri, bazılarının da hareketsiz bir şekilde durduğu görülüyor. Martıların neden öldüğü henüz bilinmezken, bölgenin kuş cenneti olan Hazar Gölünde vatandaşlar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. - ELAZIĞ

Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri
Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri
Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri
Elazığ'ın incisinde korkutan martı ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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