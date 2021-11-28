ELAZIĞ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLIYOR - Haberler
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ELAZIĞ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ELAZIĞ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLIYOR

BAKIM onarım nedeniyle uçuşlara 45 gün süreyle ara verilen Elazığ Havalimanı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yarın uçuşlara yeniden açılıyor.

BAKIM onarım nedeniyle uçuşlara 45 gün süreyle ara verilen Elazığ Havalimanı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yarın uçuşlara yeniden açılıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Ekim'de bakım onarım için 45 günlüğüne uçuş trafiğine kapatılan Elazığ Havalimanı'nda bu sürede mevcut pistin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca yeni yapılan paralel pist, 2 taksi yolu ile 2 hızlı çıkış taksi yolunun da bağlantıları tamamlandı. Planlanan sürede çalışmaları bitirilen havalimanı 29 Kasım'da saat 01.00'da sivil uçuşlar yeniden başlayacak" denildi.


ELAZIĞ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLIYOR

ELAZIĞ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLIYOR

ELAZIĞ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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