Elazığ'dan İlk Hac Kafilesi Yola Çıktı

Elazığ Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek olan 193 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı.

Elazığ'dan bu yıl çekilen kuralarla kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 873 hacı adayından 193'ü aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Dualarla yapılan uğurlama da duygu dolu anlar yaşandı.

2007 yılında yazıldığını belirten Abdulvahap Orhan (65),"Allah cümlesine nasip etsin. Bütün hacı arkadaşlarıma nasip olsun. Sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Eşim vefat etti. Ben tek gidiyorum. 2016 ve 2017 yıllarında umre yaptım. Bu sene de hacım çıktı memnunum ve sevinçliyim" dedi.

Babasının hacca gittiğini aktaran Cumali Orhan ise, "Gittiği için çok mutluyuz. Uzun zaman bekledi. 11 yıl bekledi sonunda çıktı. İnşallah Allah bir gün bize de nasip eder bizde gideriz" diye konuştu.

10 senedir beklediğini dile getiren Musa Çekaz ise, "Bu sene hacım çıktı ve çok mutluyum. Daha yeni gidiyorum. Allah herkese nasip etsin. Diyanetin çok bekletmesi oluyor. Önceden gençtik, şimdi ihtiyar olduk. Önceden rahatlıkla gezebiliyorduk, maalesef şimdi biraz daha düşmüşüz. İstiyoruz ki bütün vatandaşlarımız yazdığı zaman hemen hacları çıksın ve kutsal topraklara gitsin. Heyecanlıyım, ben ve eşim birlikte gidiyoruz. Allah herekse nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ