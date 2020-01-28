Elazığ'daki depremde yola düşen kayalar temizlendi
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Elazığ'daki depremde yola düşen kayalar temizlendi

Elazığ'da meydana gelen depremde Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı grup köy yoluna kaya parçaları düştü.

28.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:24
Elazığ'daki depremde yola düşen kayalar temizlendi

'da meydana gelen depremde ilçesine bağlı Kuşsarayı grup köy yoluna kaya parçaları düştü.

Kuşsarayı köyü muhtarı Mesut , yaptığı açıklamada, depremin ardından grup köy yoluna kaya parçalarının düştüğünü, ulaşımı olumsuz etkileyen taşların temzilenmesi için yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

Atabey, "Çok sayıda köy ve mezranın ulaşımını sağlayan Kömürhan-Kuşarayı köyü arasındaki asfalt yola yüksek yerlerden kaya parçaların düşmesi sürücüler için tehlikeli oluşturmaktaydı. Karayollarına verdik sağ olsun ekipler yoldaki kaya parçalarını kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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