Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması
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Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması

01.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:59
Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 80 yaş ve üst vatandaşlara yapılmaya başlanan aşı çalışması, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kırsal bölgelerde sürüyor.

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 80 yaş ve üst vatandaşlara yapılmaya başlanan aşı çalışması, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kırsal bölgelerde sürüyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, zorlu kış şartlarında karla kaplı yolları aştıklarını belirterek, "Zaman zaman araçlarımız kara saplanıp, yolda kalıyor. Buna rağmen ekiplerimiz yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşıp, aşılarını yapmaktadır" dedi.

Kent merkezi ve ilçeler ile kırsal bölgelerde koronavirüsle mücadele kapsamında 80 yaş ve üstü vatandaşları aşılama çalışmaları devam ediyor. İki gündür özellikle kırsal bölgelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına rağmen mobil sağlık ekipleri, köylere ulaşarak hem aşılama yapıyor hem de vatandaşları koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Mobil sağlık ekiplerimiz şehir merkezinin yanı sıra köylerde 80 yaş ve üstü vatandaşlarımızı aşılamak için kar kış demeden fedakarca çalışmaktadır. Zorlu kış şartları altında karla kaplı yolları aşıyoruz. Zaman zaman araçlarımız kara saplanmakta ve yolda kalmaktadır. Buna rağmen ekiplerimiz yaya yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşmakta ve aşılarını yapmaktadır. Burada ekiplerimize gösterilen konukseverlik ve ilgiden dolayı vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Pandemiyi bitirmek için aşı çok önemlidir. Mutlaka aşınızı yaptırın. Ancak aşı ne kadar önemliyse pandemiden korunmak için maske, mesafe ve temizlik de bir o kadar önemlidir" diye konuştu. 


Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması
Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması
Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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