Son dakika haberi... ELAZIĞ'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 5 YARALI

Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 23 FE 452 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 06 SN 025 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Seyir halindeki 2 ayrı otomobil de kazaya karıştı. Dört araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı