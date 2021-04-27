Elazığ'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
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Elazığ'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Elazığ'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Enver Hancı - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince koruma altına alındı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince koruma altına alındı.

Palu ilçesinde oturan İsa Sezeroğlu Maço mevkisinde kenger topladığı sırada yerde çırpınan kızıl şahini gördü.

Sezeroğlu'nun durumu yetkililere bildirmesi üzerine Kaymakamlık tarafından bölgeye görevliler gönderildi.

Görevliler yaralı kuşu alarak Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Kanadının kırık olduğu belirlenen kuş, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enver Hancı

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