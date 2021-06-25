Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı
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Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaralı bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaralı bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Alacakaya ilçesinde maden sahası civarında maden teknikeri olarak görev yapan Samet Sanaç, AA muhabirine, operatör arkadaşı Bilal Taş ile çalışma yaptıkları sırada çalılıkların arasında bitkin ve yaralı bir akbaba bulduklarını söyledi.

Kanadından yaralanan akbabanın su ve yiyecek ihtiyacını karşıladıktan sonra Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine teslim ettiklerini aktaran Sanaç, "İnşallah burada sağlığına kavuşacak." dedi.

Akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı
Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı
Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı
Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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