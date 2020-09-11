Son dakika haber | Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü

Son dakika haberine göre Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldüELAZIĞ'da, Mustafa Türk (24) çalıştığı inşaata kuvvetli rüzgarın etkilisiyle devrilen demir kalıbın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

11.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:13

Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü

ELAZIĞ'da, Mustafa Türk (24) çalıştığı inşaata kuvvetli rüzgarın etkilisiyle devrilen demir kalıbın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir inşaata meydana geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle şantiyedeki demir kalıplar devirildi. Bu sırada demir kalıplar, şantiyede çalışan Mustafa Türk'ün üzerine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolle Türk'ün öldüğünü belirledi. Türk'ün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderileceği bildirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Deniz Seki Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Fransa Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 22:13:36. #1.15#
title