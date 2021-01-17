Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, M.K. ve Y.K.'nin kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden jandarma, takibe aldı. Araç, kente giriş yaptığı sırada jandarma ekiplerince durduruldu. Yapılan aramada, M.K.'nin üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ