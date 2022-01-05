Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 8 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 8 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen O.K. üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerinde 518 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan çalışmalar esnasında, sokak satıcısından uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 8 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken üzerlerinden de 1 gram metemfetamin, 1,5 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri

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