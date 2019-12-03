Elazığ'da trafik kazası, eski başkan yaralandı
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Elazığ'da trafik kazası, eski başkan yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında Palu ilçesi eski belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu yaralandı.

03.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:03
Elazığ'da trafik kazası, eski başkan yaralandı

'da meydana gelen trafik kazasında ilçesi eski belediye başkanı yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Palu-Kovancılar karayolu Seydili Köyü yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Palu eski belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, idaresindeki 23 P 4004 plakalı otomobiliyle aniden yola çıkan ata çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, ata çarpıp tarlaya uçtu. Takla atarak ters duran araçta Dağoğlu yaralandı.


Yaralı, kazayı fark edenler tarafından araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerine de verildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Fethi Sekin Şehir hastanesine kaldırdı.


Öteyandan kazada aracın çarptığı at ise telef oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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