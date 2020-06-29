Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
29.06.2020 02:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 02:36
Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AHH 274 plakalı otomobil, Mollakendi beldesine bağlı İkitepe köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kuyusunun beton duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Karabulut ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA