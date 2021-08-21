Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da traktör ile otomobil çarpıştı.

Elazığ'da traktör ile otomobil çarpıştı. Arkadan gelen otomobil, kazaya karışan araçlara çarpmamak için frene asılması sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilmeyen 23 TC 883 plakalı traktör ile aynı istikamette giden 23 ACG 677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu alçı yüklü traktörün dingili koparken, otomobil ise hurdaya döndü.

Arkadan gelen 23 ACE 859 plakalı aracın sürücüsü de kazaya karışmamak için frene basıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Marcao Muslera Mert Günok Arda Turan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 17:32:57. #1.15#

title