Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda Mehmet Solmaz'ın yönetimindeki yabancı plakalı araç ile karşıdan gelen Ahmet Yıldırım Dinç'in kullandığı 23 BL 524 plakalı odun yüklü kamyonet, çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile odun yüklü kamyonet devrildi. Devrilen kamyonette sıkışan Dinç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.



Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, kaza yapan araçlarda yangın çıkması ihtimaline karşı olay yerine gelerek kamyonetin aküsünü çıkarttı.



Kazada yaralanan Solmaz ve Dinç olay yerine gelen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.