Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı - Haberler

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Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı Elazığ'da buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AAH 463 plakalı tır, buz tutan karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

Jandarma, Malatya, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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