MALATYA (İHA) - Karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrildi: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AAH 463 plakalı tır, buz tutan karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.