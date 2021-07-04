Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü şans eseri hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu 50'nci kilometresi Kömürhan tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C. idaresindeki 54 AES 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarlarına çarparak takla attı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç