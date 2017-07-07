Elazığ'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre, otomobiliyle Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesindeki bir çay evinin önüne gelen Orhan K. burada oturan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin Batmaz'a (57) tabancayla ateş açtı.



Saldırıda, Batmaz ile o sırada yoldan geçen ve seken kurşunlara hedef olan Sultan Mızrak (22) ve Zülfü Karlıtepe yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş mermi kovanı bulundu.



Saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan Orhan K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



Bu arada, seken kurşunla bacağından yaralanan Mızrak'ın sürünerek civardaki bir dükkana sığındığı öğrenildi.