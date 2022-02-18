Elazığ'da SAHT toplantısı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliğinde muhtarlarla sorumluluk alan huzur toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in yanı sıra emniyet müdür yardımcıları ve mahalle muhtarları katılarak bilgi alışverişinde bulundu. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa