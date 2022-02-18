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Elazığ'da SAHT toplantısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da SAHT toplantısı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliğinde muhtarlarla sorumluluk alan huzur toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in yanı sıra emniyet müdür yardımcıları ve mahalle muhtarları katılarak bilgi alışverişinde bulundu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Ali Çakır, Elazığ, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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