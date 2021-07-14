Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi

Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Medical Park Elazığ Hastanesi ile ANDA arama kurtarma ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 2021 yılını afet eğitim yılı ilanı sebebiyle 'Hayatlarımız Sallanmasın' konulu tiyatro etkinliği düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesi ile ANDA arama kurtarma ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 2021 yılını afet eğitim yılı ilanı sebebiyle 'Hayatlarımız Sallanmasın' konulu tiyatro etkinliği düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesindeki Orhan Özdiller konferans salonunda düzenlenen etkinlikte özellikle deprem öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenleri konu alan tiyatro oyunu, izleyicileri ile buluştu. Tiyatroya, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ile ANDA arama kurtarma ekipleri katıldı. Oyun öncesi açılış konuşmasında gerçekleştiren hastane Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, pandemi ilan edildi günden bugüne acı günler yaşadıklarını ve kayıp verdiklerini söyledi. Uzm. Dr. Tokgöz, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, ismini vermiş olduğumuz hekimimiz Orhan Özdiller konferans salonunda bu pandemi süresi boyunca ilk defa bir etkinlik düzenliyoruz" dedi. Uzm. Dr. Tokgöz, tiyatro gösterisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü Merve Bekmezci ise "Yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığım 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatro oyunu ile topluma afet farkındalık bilinci kazandırmak istiyoruz. 7'den 70'e oyunumuzu herkes izleyebilir. Ülke olarak deprem konusunda hassasiyetimiz var ve bu hassasiyete yönelik olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında neler yapacaklarımızı izleyenlere tiyatro yoluyla eğlendirerek öğretip farkındalık kazandırmak amacıyla bu yola çıktık" diye konuştu. - ELAZIĞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi
Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sibel Can Tolga Akış İlyas Tetik
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:53:16. #1.14#

title