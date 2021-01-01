Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
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Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın

01.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:56
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın

ELAZIĞ'da, kent protokülü yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerine baklava ikram etti, yılın ilk bebeklerine de altın hediye edildi.

ELAZIĞ'da, kent protokülü yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerine baklava ikram etti, yılın ilk bebeklerine de altın hediye edildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ile birlikte 2021'in ilk anlarında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kentin çeşitli bölgelerindeki yol kontrol uygulamalarında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret eden protokol üyeleri, güvenlik güçlerine baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Ziyarette açıklamada bulunan Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın 2020 yılında deprem felaketi yaşadığını hatırlatarak, "Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. Elazığ'ımızda 2020'nin başında 24 Ocak'ta bir deprem felaketi yaşadık. Bu depremde 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştik. Devletimiz yaraları hızla sarma noktasında çalışmaları başlattı ve devam ediyor. En son 27 Aralık'ta bir deprem daha yaşadık. Bu depremde hamdolsun bir can kaybımız, hasarımız söz konusu olmadı. İnşallah 2021 yılı gerek depremler yönüyle gerekse pandemi nedeniyle bu olumsuzlukların yaşanmadığı, insanlarımızın mutlu olduğu ve güvenle yaşamış olduğu bir yıl geçiririz" dedi.

Vali Yırık, güvenlik güçlerine yaptığı ziyaretin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Elazığ'da yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Gökhan ve Elmas Çetin çiftinin 2'nci erkek çocukları olan Hamza bebek ile Birgül ve Mahmut Aslan çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelen Batuhan Eymen bebeklerine, altın taktı.

 


Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
Elazığ'da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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